Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Alman yıldız Max Kruse, sakatlığı nedeniyle Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı. Adelesinde çekme olan Vedat Muriç'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe'de, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde iki önemli gelişme yaşandı.

Sarı lacivertli kulüpten ayrılacağı konuşulan Alman yıldız Max Kruse, sakatlığı nedeniyle Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı.

VEDAT'IN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Avrupa devlerinin peşinde olduğu Kosovalı golcü Vedat Muriç'in de karşılaşmada forma giymesi belirsizliğini koruyor. Adelesinde çekme olan Muriç'in durumu maç saatinde belli olacak.