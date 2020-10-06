Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı
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Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı

06.10.2020 16:11 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:16
Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı

Fenerbahçe'nin Gölcükspor'dan kadrosuna kattığı İsmail Yüksek, transferin son günü gece geç saatlerde gerçekleşen transfer sonrası TFF 1. Lig ekibi Bakıkesirspor'a kiralandı.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'a kiralandı.

FORMA ŞANSI BULAMAYINCA TFF 1. LİG'E GİTTİ

Kocaelispor ile ismi anılan İsmail Yüksek transferin son günü hatta son dakikalarında Balıkesirspor ile 1 yıllığına anlaştı. Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu daha fazla forma şansı bulabilmek için Balıkesirspor'u tercih etti.

3. Lig ekibi Gölcükspor'da 27 maçta 8 gol atarak dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksük ile Trabzonspor ve Antalyaspor da yakından ilgilenmişti. Genç oyuncunun tercihi Fenerbahçe olmuştu.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı
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