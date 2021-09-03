Fenerbahçeli genç boksörler sağlık taramasından geçti
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Fenerbahçeli genç boksörler sağlık taramasından geçti

Fenerbahçeli genç boksörler sağlık taramasından geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Nuri Eroğlu Türkiye Gençler Ferdi Boks Şampiyonası için Elazığ'a gelen Fenerbahçe Spor Kulübü genç boksör takımı, Medical Park Elazığ Hastanesinde PCR testi yaptırdı.

Nuri Eroğlu Türkiye Gençler Ferdi Boks Şampiyonası için Elazığ'a gelen Fenerbahçe Spor Kulübü genç boksör takımı, Medical Park Elazığ Hastanesinde PCR testi yaptırdı.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 'Türkiye Şampiyonası' Elazığ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 3-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak müsabakalarda Fenerbahçe Boks Şubesi kadınlarda 2, erkeklerde 17 olmak üzere toplamda 19 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Kente gelen Fenerbahçeli kafile bugün Medical Park Elazığ Hastanesinde PCR testi vererek sağlık taramasından geçti. Fenerbahçe Spor Kulübü Boks Antrenörü Ali Çıtak, "3-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Gençler Boks Şampiyonasına 19 sporcu ile iştirak ediyoruz. Burada PCR testi gerekiyordu, o yüzden Medical Park Hastanesine çok teşekkür ediyoruz. Bizimle ilgilendiler ve sporcularımıza PCR testi yaptılar" dedi.

Hastane olarak her zaman sporcuların yanında olduklarını belirten Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Talay ise, "Medical Park Elazığ Hastanesi olarak her zaman sporcuların yanında yer almaktayız. Bugün burada Fenerbahçe Spor Kulübünden boksörlerimizin ve milli sporcularımızın sağlık taramalarını gerçekleştirdik. Kendilerine ilimizde gerçekleştirilecek olan Türkiye Gençlik Boks Şampiyonası'nda başarılar dileriz diye konuştu. - ELAZIĞ

Fenerbahçeli genç boksörler sağlık taramasından geçti
Fenerbahçeli genç boksörler sağlık taramasından geçti
Fenerbahçeli genç boksörler sağlık taramasından geçti
Fenerbahçeli genç boksörler sağlık taramasından geçti
Fenerbahçeli genç boksörler sağlık taramasından geçti
Fenerbahçeli genç boksörler sağlık taramasından geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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