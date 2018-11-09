Fenerbahçeli Futbolcular, Koray Şener'in Ailesini Ziyaret Etti
Fenerbahçeli futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Berke Özer, Koray Şener'in evine ailesini ziyarete gitti.
Fenerbahçeli futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Berke Özer, geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Ligde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin öncesinde hayatını kaybeden taraftar Koray Şener'in evinde ailesini ziyaret etti.
Fenerbahçe yönetimi, Koray Şener'in Kocaelindeki cenazesinden önce Ülker Stadında anma töreni düzenleyerek, 20 yaşındaki Şener'i son yolculuğuna sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte uğurlamıştı. Öte yandan Ali Koç ve yönetimi, dün de Şener ailesini statta ağırlamıştı.
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Helal olsun çocuklar dünkü galibiyet içinde tebriklerCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır