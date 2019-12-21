Fenerbahçeli Frey saçlarını kazıttı

21.12.2019 08:11 | Son Güncelleme: 21.12.2019 08:11

Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Sebastian Frey saçlarını kazıttı.



Takımının Dynamo Dresden ile karşılaştığı mücadeleye ilk 11 çıkan İsviçreli futbolcu, uzun saçlarını kazıtarak tribündeki futbolseverleri de şaşırttı.



Nürnberg, lig sonuncusu rakibini 2-0 mağlup ederek alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir üç puan aldı.



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