Fenerbahçeli Frey saçlarını kazıttı
Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Sebastian Frey saçlarını kazıttı.
21.12.2019 08:11 | Son Güncelleme: 21.12.2019 08:11
Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Sebastian Frey saçlarını kazıttı.
Takımının Dynamo Dresden ile karşılaştığı mücadeleye ilk 11 çıkan İsviçreli futbolcu, uzun saçlarını kazıtarak tribündeki futbolseverleri de şaşırttı.
Nürnberg, lig sonuncusu rakibini 2-0 mağlup ederek alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir üç puan aldı.
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Kaynak: Hürriyet
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