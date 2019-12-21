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Fenerbahçeli Frey saçlarını kazıttı

Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Sebastian Frey saçlarını kazıttı.

21.12.2019 08:11 | Son Güncelleme: 21.12.2019 08:11
Fenerbahçeli Frey saçlarını kazıttı

'nin Nürnberg'e kiraladığı Sebastian Frey saçlarını kazıttı.


Takımının Dynamo ile karşılaştığı mücadeleye ilk 11 çıkan İsviçreli futbolcu, uzun saçlarını kazıtarak tribündeki futbolseverleri de şaşırttı.


Nürnberg, lig sonuncusu rakibini 2-0 mağlup ederek alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir üç puan aldı.


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Kaynak: Hürriyet

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