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Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden, yakın arkadaşı Seyhan Soylu'ya küfür ettiği gerekçesiyle tartışma yaşadığı sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e tokat attı.

30.08.2020 20:06 | Son Güncelleme: 30.08.2020 20:12

Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski basketbolcu Zaza Enden, sosyal medya fenomeni Murat Övüç ile tartıştı. İkili arasında arasında yaşanan o anlar gündeme bomba gibi düştü.

Yaşanan tartışma saniye saniye kameraya yansırken Enden'in Murat Övüç'e tokat attığı görüldü.

SOYLU'YA KÜFÜR ETTİ

Ünlü fenomenin Zaza Enden'in yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği ve Soylu'ya küfür ettiği iddia edildi. Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a da küfür etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı.

8 YIL FENERBAHÇE'DE OYNADI

2009 yılında profesyonel basketbol kariyerine son veren Zaza Enden, 1995-2003 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.

Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
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