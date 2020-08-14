Fenerbahçeli Deniz Türüç ile kaleci Harun Tekin Kasımpaşa yolunda
Kasımpaşa, Fenerbahçe'de forma giyen Deniz Türüç ve kaleci Harun Tekin'i gündemine aldı. Harun için görüşmelere başlanırken, Deniz'e resmi teklif yapıldı.
14.08.2020 17:21 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:35
Kaleci Fatih Öztürk ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayıran Kasımpaşa, kaleci transferi için harekete geçti.
TRT Spor'un haberine göre, lacivert beyazlılar Fenerbahçe'den Harun Tekin'i transfer etmek için görüşmelere başladı. 31 yaşındaki Harun Tekin için Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında ilk temas kuruldu.
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Lacivert beyazlılar öte yandan Sarı lacivertlilerin bir diğer futbolcusu Deniz Türüç için de girişimde bulundu. Başarılı orta saha oyuncusu için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapıldı.