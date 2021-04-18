Fenerbahçeli Atilla Szalai'nin babası transfer dedikodularını doğruladı
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Fenerbahçeli Atilla Szalai'nin babası transfer dedikodularını doğruladı

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Fenerbahçe forması giyen Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin babasından transfer açıklaması geldi. Devre arasında Güney Kıbrıs ekibi Limassol'den kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Szalai'ye ilgi gösteren İngiliz ve İtalyan ekipleri baba Szalai tarafından doğrulandı. Szalai'nin rotasının İngiltere olacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Attila Szalai'nin babası, oğlunun geleceği ile ilgili ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A'dan talipleri olan Szalai için babası doğrulamayı yaptı. Röportajı aktaran Ajansspor'un haberinin detayında, Szalai'nin babası İngiltere Premier Lig'i işaret etti.

İşte o açıklama:

"GELİŞİMİNE KATKI SAĞLADIM"

"Sahada çabuk yorulduğu çünkü yeterli kas kuvvetine sahip olmadığı konuşulurdu. Oğlumla beraber çalışarak koordinasyonunu, hızını ve dayanıklılığını geliştirdik. Topsuz oyunda gelişmesini sağladık. Sürekli idman yaptığı topu hala evdeki odasında duruyor. Çocukluğundan beri normal idmanına ek olarak günde 30-40 dakika civarında ekstra çalıştığı bir programı var. Ben aynı zamanda bir fitness koçu, spor psikoloğu ve diyetisyenim. Ona hep yardımcı olmaya çalışıyorum.

Fenerbahçeli Atilla Szalai'nin babası transfer dedikodularını doğruladı

"BÜYÜK BİR GURUR"

Oğlumun,(Newcastle United, Aston Villa, Napoli, Lazio, Leicester City) bu seviyedeki takımlarla anılması çok büyük bir gurur. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe transfer olabilmek için çok emek vermesi gerekiyordu. Onun hayali belli. Elbette başarılı olmak için her gün daha fazla şey yapmanız gerekiyor."

Fenerbahçeli Atilla Szalai'nin babası transfer dedikodularını doğruladı
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