Fenerbahçeli Aatıf Chahechouhe'nin Göbekli Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi
Fenerbahçeli Nabil Dirar'ın resmi Instagram hesabı aracılığıyla paylaştığı bir fotoğrafta Aatıf Chahechouhe'nun kameraya yansıyan hâli sosyal medyanın gündemine oturdu.
Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Nabil Dirar'ın resmi Instagram hesabı aracılığıyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı.
AATIF'IN GÖBEĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Dirar'ın aralarında Aatıf Chahechouhe'nun da bulunduğu 3 arkadaşıyla birlikte çektirdiği fotoğrafta Chahechouhe'nun göbekli dikkat çekti.
Sarı Lacivertli taraftarlar, fotoğrafın altına yüzlerce yorum bırakırken Chahechouhe'ya ilginç göndermelerde bulundu.
YORUMLAR (2)
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AYKUT HOCA SAGOLSUN ACAYİP ÇOK ZOR ŞARTLARDA ÇALIŞTIRIYOR MAŞALLAH KOMANDOLARI ARATMIYORLAR O KADAR COK ÇALIŞIYORLAR Kİ EVLERİNİN YOLUNU UNUTTULAR GARİPLERCevap Yaz Yayından Kaldır
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Saten ilk dort garanti Adam ne yapsinCevap Yaz Yayından Kaldır