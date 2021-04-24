Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak başladı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak başladı. FB TV ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan Nisan ayı olağan divan kurulu toplantısını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük evinden yönetirken, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Ülker Stadı 'ndaki 1907 Tribünü'nde sosyal mesafe kuralına uyarak takip etti. Kulübün tüzüğü gereğince bu toplantıda yapılması gereken Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçimi ise konoravirüs salgını sebebiyle alınan idari kararlar doğrultusunda gelecek yıla ertelenmişti.

VEFA KÜÇÜK: GÖREVİ SÜRDÜRMEYİ DÜŞÜNÜYORUMRamazan ayını tebrik ederek konuşmasına başlayan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan olumsuzluklara değindi. Nisan ayında yapılması gereken Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimini ertelemek zorunda kaldıklarını dile getiren Vefa Küçük,"3 bin 200 üye sayasından aidatını ödeyen 2 bin 735 yüksek divan kurulundaki arkadaşımızın katılım hakkı olması sebebiyle YDK seçimini yönetimimiz pandemi koşullarından dolayı erteledi. İnşallah normal şartlara döndüğümüzde kulübümüzdeki herşey normale dönecektir. Yüksel Günay'ın vefatıyla birlikte 6'ncı kişi olarak ben 2014 yılından itibaren 7 senedir yüksek divan kurulu başkanlığını şan, şeref ve gururla ifa ettim. Gelecek zaman içinde her şey normale döndükten sonra yapılacak yeni seçimde Allah sağlık verirse yeniden bu görevi sürdürmeyi düşünüyorum" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN