Fenerbahçe YouTube'a konuk olan Caner Erkin ve Mert Hakan, gülmekten kırdı geçirdi
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Fenerbahçe YouTube'a konuk olan Caner Erkin ve Mert Hakan, gülmekten kırdı geçirdi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertliler'in futbolcuları Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe YouTube kanalının 2 milyon aboneye özel videosu için kameraların karşısına geçti. Caner ve Mert Hakan'ın eğlenceli anları taraftarların beğenisini topladı. Fenerbahçeliler şimdi de Ozan ve Mesut Özil'in katılmasını istiyor.

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcuları Caner Erkin ve Mert Hakan, iki milyon aboneye özel video için kameraların karşısına geçti, izleyenleri kahkahaya boğdu. Mert Hakan'ın, Caner'le ilgili yaptığı 'Orta kahve' esprisi dikkatlerden kaçmadı. Çok fazla orta yaptığı konuşulan Caner için sosyal medyada bir süredir eğlenceli capsler yapılıyor.

"OZAN VE MESUT GELSİN"

Taraftarlar, YouTube'taki videonun altına Mesut ve Ozan'ın konuk olması için mesaj yağdırdı. Takımın neşeli isimlerinden olan Ozan da otobüs röportajlarındaki halleriyle taraftarın sevgisini kazandı.

Fenerbahçe YouTube'a konuk olan Caner Erkin ve Mert Hakan, gülmekten kırdı geçirdi
Fenerbahçe YouTube'a konuk olan Caner Erkin ve Mert Hakan, gülmekten kırdı geçirdi
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Haber Yorumları (1)
METİN DEMİR: sala başını al muaşını neden gülmesinlerki lig başlayacak bunlar gene gelen gidenden yiyecek koçta çıkıp hakemler nerdesiniz diyecek
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Fenerbahçe YouTube'a konuk olan Caner Erkin ve Mert Hakan, gülmekten kırdı geçirdi - Haberler Spor
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