Fenerbahçe yıllar sonra ilk kez Çaykur Rizespor maçında kulübe değiştirdi

Süper Lig'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynadığı iç saha maçında kulübe değişikliğine gitti. Sarı-lacivertli ekip daha önce Kadıköy'de oynanan müsabakalarda sol taraftaki yedek kulübesini kullanırken, bu müsabakada sağ taraftaki yedek kulübesinde yer aldı.

"İLETİŞİM KURAMIYORDUK"

Vitor Pereira bu değişikliğin kendi isteğiyle gerçekleştiğini belirtirken yaptığı açıklamada, "Oyuncu değişiklikleri nedeniyle çok vakit kaybediyorduk. İletişim kuramıyorduk. Bu yüzden yedek kulübesinin yerini değiştirdik." ifadelerini kullandı.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

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