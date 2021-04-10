Fenerbahçe'yi şimdi de Gustavo ve Sosa tartışması karıştırdı

Malatyaspor deplasmanından bir puanla dönen Fenerbahçe'de vazgeçilmez olarak görülen Gustavo, hücuma katkısı olmadığı için eleştiriliyor. Sosa-Mert Hakan ikilisinin 11'de olduğu dakikalarda takımın Malatya'yı ceza sahasına hapsetmesi "Sosa mı, Gustavo mu?" tartışmasını hararetlendirdi. Belözoğlu'nun, Sosa'yı ilk 11'e çekmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Yeni Malatya beraberliği sonrasında bir tartışma daha başladı. Takımın vazgeçilmezi olarak görülen Luiz Gustavo'nun hücuma sağlayamadığı katkı, kapanan takımlara karşı Sarı-Lacivertliler'in zorlanmasına neden oluyor. Sabah'ın haberine göre; Gustavo skor üretme konusunda da yetersiz görülüyor. Brezilyalı, bu sezon sadece 1 gol katkısı yaparken, tartışılmasındaki en önemli etkenlerden biri, Mert Hakan ile Sosa'nın birlikte oynadığı maçlarda Fenerbahçe'nin çok daha üretken bir takım haline dönüşmesi.

SOSA, MERT HAKAN'I RAHATLATIYOR

Trabzonspor deplasmanında son derece etkili bir oyunla galip gelen Fenerbahçe, 3-0 kazanılan Konyaspor deplasmanında da sezonun en iyi futbollarından birini oynadı. Yeni Malatya mücadelesinde yine Sosa ve Mert Hakan'ın oyuna dahil olduğu dakikalar, Sarı-Lacivertliler bu bölümde, biri penaltı tartışmalarıyla sonlanan iki çok net fırsat yakaladı ancak değerlendiremedi.

GUSTAVO'YU GERİDE BIRAKTI

Sosa bu sezon 26 maçta toplamda 1407 dakikada forma giydi ve 3 gol, 3 asistle oynadı. Gustavo ise 26 maçta 2203 dakika forma giydi ve toplamda 1 gol, 0 asistle oynadı.

OYUNDAN ÇIKARKEN MUTSUZDU

Yeni Malatya maçında 77. dakikada yerini Sosa'ya bırakan 33 yaşındaki Luiz Gustavo karara bir hayli şaşırdı. Ancak Brezilyalı oyuncunun performansı taraftarların tepkisini çekti. Emre Belözoğlu'nun, daha ektif olan Mert Hakan-Sosa ikilisini ilk 11'e monte etmesi bekleniyor.