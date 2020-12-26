Fenerbahçe'yi 85-72 yenen Anadolu Efes, ligde yoluna doludizgin devam ediyor

ING Basketbol Süper Ligi 14. hafta dev bir maça sahne oldu. Anadolu Efes, konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti ve ligde 12'de 12 yaptı.