Fenerbahçe'yi 85-72 yenen Anadolu Efes, ligde yoluna doludizgin devam ediyor
26.12.2020 17:02 | Son Güncelleme: 26.12.2020 17:08
ING Basketbol Süper Ligi 14. hafta dev bir maça sahne oldu. Anadolu Efes, konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti ve ligde 12'de 12 yaptı.
ING Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi baştan sona üstün götüren lacivert beyazlılar, ilk yarısını 44-37 önde tamamladığı maçı 13 sayı farkla 85-72 kazandı.
Bu sonuçla Efes ligde 12'de 12 yaparken sarı lacivertliler 14. maçında 3. yenilgisini aldı.
AVRUPA'DAKİ MAÇTA F.BAHÇE GÜLMÜŞTÜ
İki takım arasında bu sezon THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 80-71 mağlup etmişti.