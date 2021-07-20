Fenerbahçe, yetenek avcısı sportif direktör Antero Henrique'yi göreve getirmeye hazırlanıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sportif direktör pozisyonu için düşündüğü isim belli oldu. Porto'da 11 yıl, PSG'de ise 2 yıl görev yapan Antero Henrique, Koç'un sportif direktörlük koltuğunu emanet etmek için düşündüğü ilk isim. Oyuncu avcısı olarak bilinen Portekizli, dünyaca ünlü futbolcular Falcao, James Rodriguez, Jackson Martinez, Pepe, Hulk, Moutinho ve Mangala gibi isimler keşfetti. Vitor Pereira'yla da Porto döneminde çalışan Henrique, PSG'ye Neymar ve Mbappe'nin gelmesinde etkili olmuştu.

Fenerbahçe'de yeni sportif direktörün kim olacağı netlik kazanmaya başladı. Başkan Ali Koç, Porto ve PSG'de görev yapan başarılı futbol adamı Antero Henrique'ye sportif direktörlük koltuğunu emanet etmek istiyor.

YETENEK AVCISI

Habertürk'ün haberine göre;Ali Koç'un başkanlığının ikinci döneminde bu göreve getirmek istediği isim Portekizli Antero Henrique. 53 yaşındaki Portekizli futbol adamı, ismini ülkesinin Porto takımında duyurdu. 2005-2006'da göreve gelen Henrique 11 yıl boyunca Porto'da 7 lig ve 1 Avrupa ligi şampiyonluğu yaşadı. Henrique'nin Porto'da öne çıkan özelliği yeni yeteneklerin keşfi ve bu oyuncuların satışları oldu. Falcao, James Rodriguez, Jackson Martinez, Pepe, Hulk, Moutinho ve Mangala sportif direktör Henrique projesinin zirvesindeki isimler.

VITOR PEREIRA'YLA 8 YIL SONRA YENİDEN BULUŞACAK

Antero Henrique aynı zamanda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'yı Porto'ya kazandıran isim. İkilinin yolları 2010 yazında kesişti. Villas Boas'ın yardımcısı olan Pereira bir sezon sonra teknik direktörlüğe getirilmişti. Antero Henrique ile Vitor Pereira Porto'da 3 yıl birlikte çalıştı. İkilinin yolları 8 yıl sonra yeniden kesişecek. Hatta Pereira'nın Fenerbahçe'ye gelişinde Henrique'nin de etkili olduğu öğrenildi.

MBAPPE VE NEYMAR'I GETİRDİ

2016'da PSG sportif direktörlüğüne getirilen ve 2 yıl bu görevde kalan Henrique, dünyanın en pahalı 2 transferi Neymar ve Kylian Mbappe'yi Paris'e getiren isim. Henrique'nin bir diğer görevi de Finansal Fair Play kurallarını yerine getirmek için gerekli satışları yapmaktı.

SEZON BAŞLAMADAN İMZALAR ATILACAK

Fenerbahçe başkanı Ali Koç altyapı projesini de Antero Henrique'ye teslim etmek istiyor. Resmi açıklamanın Süper Lig'in açılış tarihi olan 13 Ağustos'tan önce yapılması bekleniyor.