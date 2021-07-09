Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda hazırlıklarına devam ediyor
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Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda hazırlıklarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden sarı-lacivertliler, sabah saatlerinde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenmana, milli takımlarda bulunmaları sebebiyle izinli olan Zanka, Attila Szalai ve Enner Valencia katılmadı.

Hafif ağrıları bulunan Nabil Dirar çalışmalarını bireysel sürdürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı kısmında ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek. - DÜZCE

Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda hazırlıklarına devam ediyor
Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda hazırlıklarına devam ediyor
Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda hazırlıklarına devam ediyor
Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda hazırlıklarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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