Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Çabukluğun ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas idmanından sonra taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.

(Ozan Buğra Koşar - Ali Yıldız - Enes Bektaş/İHA)

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Vitor Pereira: Fenerbahçe hocası buraya geldiği zaman hedefin şampiyonluk olduğunu bilir
Vitor Pereira: Fenerbahçe hocası buraya geldiği zaman hedefin şampiyonluk olduğunu bilir
Mesut Özil'in balmumu figürü, dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte İstanbul'da sergilenecek
Mesut Özil'in balmumu figürü, dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte İstanbul'da sergilenecek
Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Demir Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Sertab Erener Şahan Gökbakar Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 20:46:29. #1.14#

title