Fenerbahçe'ye veda eden Nabil Dirar, resmen Kasımpaşa'nın futbolcusu oldu
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Fenerbahçe'ye veda eden Nabil Dirar, resmen Kasımpaşa'nın futbolcusu oldu

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Dün Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden 35 yaşındaki Faslı sağ bek Nabil Dirar, resmen Kasımpaşa'da. Tecrübeli futbolcu imzayı attı, formayla ilk pozunu da verdi.

Kasımpaşa, Fenerbahçe'den ayrılan Nabil Dirar'ı kadrosuna kattı. Aziz Yıldırım döneminde Valbuena ile birlikte gelen Dirar'ın sözleşmesi sürekli tartışma konusu olmuştu. Bu sürünceme en sonunda ayrılıkla sonuçlandı.

Fenerbahçe'ye veda eden Nabil Dirar, resmen Kasımpaşa'nın futbolcusu oldu

YANAL DÖNEMİNDE UZATILDI

Ersun Yanal döneminde sol beke geçen Dirar, ligin ilk haftaları gösterdiği iyi performans sonrasında sözleşmeyi kapmıştı. O dönem 33 yaşında olan futbolcu, adeta Fenerbahçe'ye yük yarattı. Dirar dosyası Kasımpaşa'ya gitmesiyle tamamen kapandı.

Fenerbahçe'ye veda eden Nabil Dirar, resmen Kasımpaşa'nın futbolcusu oldu
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