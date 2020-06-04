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Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunan Erol Bulut'u Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, takımın başına getirmeyi planlıyor.

04.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:05

Dinamo Kiev, teknik direktörlük koltuğunu Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'a emanet etmeyi düşünüyor.

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre; Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'in 14 puan gerisinde kalan ve büyük hayal kırıklığı yaşayan Dinamo Kiev, yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Ukrayna ekibinin listesinin ilk sırasında ise 45 yaşındaki Erol Bulut yer alıyor.

Fenerbahçe ile de anılan Alanyaspor'un hocası için Dinamo Kiev Sportif Direktörü Vladimir Bessonov, kulüp yönetimine gerekli raporları iletti. Erol Bulut'u diğer tüm adayların önüne koyan faktörün ise futbolculuk döneminde 2 sezon Metallurg Donetsk forması giymesi ve Ukrayna futbolunu çok yakından tanıması gösterildi.

"YURT DIŞINDAN TEKLİFLER VAR"

Erol Bulut, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hem yurt içinden, hem yurt dışından teklifler var. Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmem sona veriyor. Gelecek teklifleri ciddi biçimde düşüneceğim" demişti.

MALATYA VE ALANYA'DA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Erol Bulut, teknik direktörlük kariyerine 2017'de Yeni Malatyaspor'da başladı ve 2 sezon sonunda takımı UEFA Avrupa Ligi'ne taşımayı başardı. Ardından, Alanyaspor'un başına geçen Bulut, takımı ilk sezonda Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar çıkardı ve ligde 6. sıraya taşıdı.

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor
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