Beşiktaş için İstanbul'a gelen Serdar Dursun'un, daha fazla ücrete F.Bahçe'yi seçtiği ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Serdar Dursun'u ilk etapta Beşiktaş'ın İstanbul'a getirtip, 525 bin euro önerdiği ortaya çıktı. Daha sonrasında ise Sarı-Lacivertliler, bu rakamı 650 bin euroya çıkarttı. Fenerbahçe, daha sonrasında oyuncunun ailesini ve menajerini de ikna edip transferde mutlu sona ulaştı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Almanya 2. Ligi'nde Darmstad'ın formasıyla gol kralı olan Serdar Dursun'u bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Bu transferle ilgili olarak da bomba gerçekler ortaya çıktı. Fanatik'in haberine göre, 29 yaşındaki forveti ilk etapta Beşiktaş 'ın, İstanbul'a getirdiği bildirildi. Siyah-Beyazlılar'ın, Serdar Dursun'a 525 bin Euro önerdiği öğrenildi.

MENAJERİ VE AİLESİ İKNA EDİLDİ

Ancak yaşanan bu gelişmelerin sonrasında Sarı-Lacivertliler devreye girdi ve yıldız oyuncuya 650 bin Euro teklif etti. Bu gelişmeyle birlikte ibre Kanarya'ya döndü. Fenerbahçe Yönetimi, sonrasında ise Serdar'ın menajeri ve ailesi ile görüşerek, onları ikna etti, transfer gerçekleşti. Beşiktaşlı yöneticilerin ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.

MEHMET TOPUZ'A BENZEDİ

Bu transfer, yıllar önce Mehmet Topuz'un Fenerbahçe'ye gelişini hatırlattı futbolseverlere. Beşiktaş Mehmet Topuz'u İstanbul'a getirtip, formayı giydirmişti. Topuz, "Ailecek Beşiktaşlıyız, burada oynamak istiyorum" açıklaması yapmıştı. Dönemin Başkanı Aziz Yıldırım, Kayserispor'a 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyip Mehmet'i Fenerbahçe'ye katmıştı. Ardından Mehmet, "Çocukluktan beri Fenerbahçeliyim, baskı altında kaldım" açıklaması yapmıştı.