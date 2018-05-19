Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 81-68 Yenerek Seride 2-1 Öne Geçti

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Yakın Doğu Üniversitesi'ni 81-68 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi. Üç galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin dördüncü maçı, 21 Mayıs Pazartesi günü Fenerbahçe'nin sahası Metro Enerji Spor Salonu'nda saat 18.00'de yapılacak.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada, McBride'ın boyalı alandan kaydettiği sayılarla Yakın Doğu Üniversitesi, 7. dakikayı 15-13 üstün geçti. Ayşe Cora'nın etkili oyunuyla 8-0'lık seri yakalayan ve 8. dakikayı 6 sayı farkla (21-15) önde geçen Fenerbahçe, ilk çeyreği de 21-19 üstün tamamladı.

FENERBAHÇE SOYUNMA ODASINA 6 SAYI ÖNDE GİTTİ

İkinci çeyreğe Vaughn ve Ayşe Cora'nın basketleriyle başlayan Fenerbahçe, 14. dakikanın içinde farkı 7 sayıya çıkarttı: 28-21. Pota altından Gruda ile sayılar bulan Yakın Doğu Üniversitesi karşısında Verameyenka'nın basketleriyle skor üreten sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 41-35 üstün gitti.

İkinci yarıda Plum ve Birsel Vardarlı Demirmen'in dış atışlardan Verameyenka ve Vaughn'ın boyalı alandan kaydettiği sayılarla Fenerbahçe, üstünlüğünü sürdürdü ve final periyoduna 57-48 önde girdi.

Son çeyreğe de etkili başlayan Fenerbahçe, 31. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 60-50. Savunmasını sertleştiren Vaughn'ın basketleriyle 37.dakikada farkı 14 (75-61) sayıya yükselten Fenerbahçe, sahadan 81-68 galip ayrıldı.