Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, kabri başında anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, kabri başında anıldı

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, kabri başında anıldı

Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, ölümünün ikinci yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin
Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin
Fenerbahçe, Malatya deplasmanında ilkleri yaşadı
Fenerbahçe, Malatya deplasmanında ilkleri yaşadı

Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, ölümünün ikinci yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karacaahmet Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törende Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Sevil Zeynep Becan, Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, Fenerbahçe Futbol AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Ruşen Çetin, 1907 Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Rıfat Perahya ile Bartu'nun ailesi hazır bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri ile Can Bartu'nun eşi Güler Bartu, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Can Bartu'nun Fenerbahçe Kulübü için önemine dikkati çeken Sevil Zeynep Becan, "Efsanemiz Can Bartu'yu ölümünün 2. yılında saygıyla, minnetle ve sevgiyle anıyoruz. Çok önemli bir Fenerbahçeli. Gelecek jenerasyonlarımıza ve sporcularımıza örnek bir kişilik. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe camiasının Can Bartu'yu hiçbir zaman unutmayacağını belirten Mustafa Kemal Danabaş, "Gerçek bir Fenerbahçe efsanesi. Kulübümüzün çok önemli bir değeri. Can Bartu'muzun ebediyete intikalinin 2. yılında kabri başında toplandık, dualarımızla andık. Allah mekanını cennet eylesin. Can ağabeyi hiç unutmayacağız." diye konuştu.

Can Bartu'nun eşi Güler Bartu ise "Özlemi ilk günkü gibi devam ediyor. Yasımız devam ediyor. Bu yıl 2. yılımız. Camiamız ve dostlarımızla birlikte ruhuna duamızı ettik. Allah kabul etsin. Ruhu şad olsun." şeklinde görüş belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2 gün önce gerçekleştirilen anma töreni, okunan dualarla son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı Murat Yıldırım
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Gökhan Töre Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, kabri başında anıldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 14:16:57. #1.16#
title