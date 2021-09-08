Fenerbahçe ve Ronaldo aynı davada el ele verdi! Oyuncu değerleri manipüle ediliyor iddiası
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Fenerbahçe ve Ronaldo aynı davada el ele verdi! Oyuncu değerleri manipüle ediliyor iddiası

Fenerbahçe ve Ronaldo aynı davada el ele verdi! Oyuncu değerleri manipüle ediliyor iddiası
Haberler.com - Haberler | Spor

Alman merkezli futbol sitesi Transfermarkt'a Fenerbahçe kulübünün ve Cristiano Ronaldo'nun dava açtığı iddia edildi. Sarı-Lacivertliler'in ve Portekiz futbolcu Ronaldo'nun, bu sitenin oyuncuların değerlerini olumsuz şekilde manipüle ettiğini belirterek konuyu mahkemeye taşıdığı öne sürüldü.

Fotospor'un İngiliz kaynaklı Sport Bible'a dayandırdığı habere göre; Fenerbahçe kulübü ve Cristiano Ronaldo, Alman futbol sitesi Transfermarkt'a dava açtı.

Fenerbahçe ve Ronaldo aynı davada el ele verdi! Oyuncu değerleri manipüle ediliyor iddiası

INSTAGRAM'DAN ENGELLEDİ

Cristiano Ronaldo'nun, sitedeki fiyatına çok sinirlendiği ve sayfayı Instagram'da engellediği belirtildi. Site 2018'de Real Madrid'e transfer olan Ronaldo'nun değerini 88 milyon sterlin düşürmüş ve 67,5 milyon sterlin olarak belirlemişti. Yakın zamanda Manchester United'a dönen Ronaldo'nun değeri şu anda 45 milyon Euro.

OLUMSUZ MANİPÜLE

Fenerbahçe'nin de bu sitenin oyuncuların değerlerini olumsuz şekilde manipüle edildiğine yönelik dava açmaya karar verdiği belirtildi.

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