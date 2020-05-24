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Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim mahvoldu

Kendisinin Fenerbahçe transferiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Armand Traore, "Eğer iyi oynarsam Fenerbahçe'ye gideceğimi söylediler, kandırdılar beni. Kariyerim mahvoldu" dedi.

24.05.2020 12:43 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:55

Çaykur Rizesporlu futbolcu Armand Traore, Fransız basınına gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Rizespor'a transfer olduktan sonra kandırıldığını söyleyen Armand Traore, çok zor zamanlar yaşadığını dile getirdi ve "2 yıldır çok zor zamanlar yaşıyorum. 2017/18'de Cardiff City'ye gittim. Ancak olmadı. Sonrasında Rizespor ile sözleşme imzaladım. Bana resmen hayal sattılar. Eğer iyi oynarsam Fenerbahçe'ye gideceğimi söylediler. Kandırdılar beni" diyerek isyan etti.

"KARİYERİM MAHVOLDU"

Kulüpten alacaklarıyla da ilgili konuşan Traoré, "Aylar boyunca ödeme yapmamışlardı. Kulübe ihtarname göndermek için avukatla konuştum. Beni sevmediler. Antrenmandan uzaklaştırmaya ve U23 takımına göndermeye karar verdiler. Bazı zamanlar yalnız antrenman yaptım. Milli maç haftasında herkes tatile giderken benden yalnız çalışmam istendi. Ailemi görmek istedim ama reddedildi. Rizespor'a gittikten sonra kariyerim mahvoldu" dedi.

Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim mahvoldu
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