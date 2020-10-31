Fenerbahçe, Ülker Stadı'ndaki müzeyi İstanbul Anadolu Lisesi'nin olduğu binaya taşıyacak
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Fenerbahçe, Ülker Stadı'ndaki müzeyi İstanbul Anadolu Lisesi'nin olduğu binaya taşıyacak

31.10.2020 15:45 | Son Güncelleme: 31.10.2020 16:12

Fenerbahçe Kulübü, Anıtlar Kurulu'na başvurup 1899 yılında yapılan ve son olarak İstanbul Anadolu Lisesi adını alan bina için restorasyon çalışmasına başlayacak. Ülker Stadı'ndaki müze, tarihi binaya taşınacak.

Fenerbahçe, kulüp tarihini ölümsüzleştirmek adına dev bir plan üzerinde çalışıyor. Arazisinin alınması için yoğun çabaların sarf edildiği Kenan Evren Lisesi'ni değerlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, bu binayı restore edip müze yapmak için kolları sıvadı.

Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun ulaştığı bilgiye göre yönetim, tarihi bina için restorasyon müracaatında bulunacak. Ülker Stadı'nda yer alan müze, izinlerin verilmesinin ardından buraya taşınacak.

1899 YILINDA YAPILDI

Müzeye çevrilecek söz konusu bina 1899 yılında, Sultan Abdülhamit döneminde yapıldı. Birçok isim değişikliğine giden okul son olarak İstanbul Anadolu Lisesi adını aldı. Tarihi eser değerindeki 121 yıllık binanın sarı-lacivertlilerin yeni müzesine ev sahipliği yapması planlanıyor.

Fenerbahçe, Ülker Stadı'ndaki müzeyi İstanbul Anadolu Lisesi'nin olduğu binaya taşıyacak

MÜZE GELİRLERİ ARTACAK

Yeni müzede en özel yer "Şike ve kumpas" iddiaları üzerine soruşturma açılan 2010-11 sezonundaki lig şampiyonluğunun olacak. O sezonki kupa, müzenin en özel bölgesinde taraftarlara sergilenecek. Kupa, geçmişte çalınmaya kalkışılmıştı. O dönemin Başkanı Aziz Yıldırım, kupayı kulüp kasasında sakladı.

Fenerbahçe, yeni projesinden şimdiki müze gelirinden daha fazla kazanç bekliyor. 3 katlı tarihi bina, her bölümü ayrı konseptlerle düzenlenip taraftarın ilgisini çekecek.

Fenerbahçe, Ülker Stadı'ndaki müzeyi İstanbul Anadolu Lisesi'nin olduğu binaya taşıyacak
Haber Yorumları (1)
DOKTOR FAHRETTIN: kolay olur taşıması . zaten az bişi var
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