Fenerbahçe U-15 Antrenörü İlknur Aktaş: Bir teknik direktörün eşi tipimi beğenmediği için işe alınmadım
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Fenerbahçe U-15 Antrenörü İlknur Aktaş: Bir teknik direktörün eşi tipimi beğenmediği için işe alınmadım

11.02.2021 10:04 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:08
Fenerbahçe U-15 Antrenörü İlknur Aktaş: Bir teknik direktörün eşi tipimi beğenmediği için işe alınmadım

Fenerbahçe U-15 Antrenörü İlknur Aktaş, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Kadın olduğu için yıllarca zorlandığını ve önünün kesilmeye çalıştığını söyleyen Aktaş, bir teknik direktörün eşi nedeniyle yaşadığı iş sıkıntısından bahsetti.

Haberler.com, YouTube kanalında birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Stüdyomuza konuk olup Dilara İncebacak'ın sorularını yanıtlayan Fenerbahçe U-15 antrenörü İlknur Aktaş, kadın olarak sektörün zorluklarından ve bir teknik direktörün eşiyle yaşadıklarından bahsetti.

Küçük yaşlardan beri futbolun içinde olan Aktaş, sevildiği için tehlike teşkil ettiğini söyleyerek "Türkiye'de bilgilisin, top oynuyorsun, sahaya hakimsin, ancak 'tek eksiğin' kadın olmak" ifadelerine yer verdi.

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