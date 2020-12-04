Fenerbahçe tribünlerinin simge isimlerinden İhsan Güngörenler vefat etti

Fenerbahçe tribünlerinin simgeleşen ismi İhsan Güngörenler'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüp konuyla ilgili açıklama yaptı ve tüm camiaya başsağlığı dilendi

Fenerbahçe tribünlerinin simge isimlerinden İhsan Güngörenler'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yağmur çamur, yaz kış demeden sarı-lacivertimizin yanında olan, Fenerbahçe'mizi asla yalnız bırakmayan, Fenerbahçe aidiyetinin timsali olan İhsan Güngörenler'e Allah'tan rahmet; kızı Selmin Özadam'a, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Açıklamada, "Fenerbahçe ailesi, Fenerbahçe sevgisini kalbinde taşıyan iki güzel insanı, İhsan teyzemizi ve merhum eşi Mümtaz amcayı asla unutmayacak." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür