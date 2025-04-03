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Fenerbahçe Trazonspor maçı ne zaman? Fenerbahçe Trazonspor muhtemel 11'ler!

Fenerbahçe Trazonspor maçı ne zaman? Fenerbahçe Trazonspor muhtemel 11'ler!
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yapılacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 06.04.2025 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS'da canlı yayınlanacak. Maç, Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Trazonspor maçı ne zaman? Fenerbahçe Trazonspor muhtemel 11'ler!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yapılacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Trazonspor maçı ne zaman? İşte, Fenerbahçe Trazonspor muhtemel 11'ler!

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 06.04.2025 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı Ülker Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.

Trabzonspor :Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Serdar, Okay, Mustafa, Mendy, Lundstram, Visca, Sikan, Zubkov, Banza.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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