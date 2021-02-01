Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile yollarını ayırdı
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Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile yollarını ayırdı

01.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:31
Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Tolga Ciğerci ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Tolga Ciğerci ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı'mızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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