Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile yollarını ayırdı
01.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:31
Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Tolga Ciğerci ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Tolga Ciğerci ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımı'mızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür