Fenerbahçe taraftarından Luiz Gustavo çılgınlığı! Kaptanlığına seçilmesi için on binlerce paylaşım yapıldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de kaptanın kim olacağı merak konusu. Luiz Gustavo, Mesut Özil, Ozan Tufan, Caner Erkin, Jose Sosa ve Altay Bayındır pazubandı takmaya aday futbolcular arasında. Sarı-lacivertli taraftarlar ise kaptanını çoktan seçmiş gibi gözüküyor. Taraftarlar Gustavo'nun kaptan olmasını istedikleri paylaşımlarla, Brezilyalı yıldızın adını sosyal medyada çok konuşulanlar arasına soktu.

Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılmasının ardından 1. kaptanın kim olacağı büyük merak konusu oldu. Son 20 yılda Ümit Özat, Alex de Souza, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel gibi efsane kaptanlara sahip olan sarı-lacivertlilerde, yeni sezonda pazubandı takmaya aday 6 futbolcu var. Bu futbolcular arasında Luiz Gustavo ismi ön plana çıkarken, sarı-lacivertli taraftarlar da Brezilyalı futbolcunun yeni kaptan olmasını istiyor.

ÇOK KONUŞULANLAR ARASINDA ZİRVEDE

Sosyal medyada Luiz Gustavo'nun adını çok konuşulanlar arasına sokan sarı-lacivertli taraftarlar, deneyimli futbolcunun yeni sezonda takımın kaptanı olmasını istiyor. Liderlik vasıfları ve deneyimiyle taraftarların açık ara kaptan adayı olan Gustavo için Twitter'da 43 bine yakın paylaşım yapıldı.