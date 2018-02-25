İstanbul'da Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisi Heyecanı Başladı
Bu akşam oynanacak derbi için Fenerbahçeli taraftarlar, Vodafone Arena'ya 15 otobüsle geliyor. Taraftarlar birbirlerini "Eğer camları kırarsak stada giremeyiz." şeklinde uyardı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Arena'ya 15 otobüsle geliyor.
Sarı-lacivertli taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramalarının yapılmasının ardından Fenerbahçe Kulübü'nün organize ettiği 15 otobüsle Vodafone Park Stadyumu'na doğru yola çıktı.
TEZAHÜRATLAR OTOBÜSLERDE BAŞLADI
Yolculuk boyunca takımlarını destekleyen taraftarlar tezahüratlarda bulundu. Otobüslerin içinde derbi atmosferi yaşanırken Sarı-lacivertlileri taraftarlar yolculuk boyunca birbirlerine, "Otobüsün camlarını kırmayın yoksa maça giremeyiz" şeklinde uyarılarda bulunması dikkatlerden kaçmadı. Otobüslerde kırık cam bulunursa stada alınmayacaklarını bilen taraftarlar otobüslerin içinde takımları için şarkılar söylediler.
Fenerbahçeli taraftarlar için 2. köprü kullanılırken, Kağıthane ve tünel güzergahı takip edilip Vodafone Park'a ulaşılacak.
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FeneeeeeeeeeeeeeeeeerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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maçtan günler önce hakemi baskı altına alıp ağlamak bir fenev klasigidir xdCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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büyük klüp olmanın gereği ahlklı olmaktan geçer , bu anlamda fenerbahçenin yeri halı saha turnuvalarıdırCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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yeter yıldırım demirören yeter yıldırım demirörenCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu maci besiktaş kaybetmeyecek.Fener kazanamaz.isteyenle istedigi iddaaya varimCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır