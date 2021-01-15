Fenerbahçe, Szalai'yi açıkladı
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Fenerbahçe, Szalai'yi açıkladı

15.01.2021 21:39 | Son Güncelleme: 15.01.2021 21:43
Fenerbahçe, Szalai'yi açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Apollon FC forması giyen Macar savunmacı Attila Szalai'nin sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek adına İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Apollon FC forması giyen Macar savunmacı Attila Szalai'nin sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek adına İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Apollon FC'den bugün yapılan, "Fenerbahçe ile prensipte anlaşılmıştır" açıklamasının ardından sarı lacivertli kulüp de bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek adına İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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