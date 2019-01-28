Fenerbahçe, Swansea City Forması Giyen Leroy Fer'i İstiyor

Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala İtalyan basınından Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Çizme basını Fenerbahçe'nin Swansea City'nin orta saha oyuncusu Leroy Fer ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.

Haberde 6 aylık sözleşmesi kalan Hollandalı futbolcuyu Swansea City'nin bırakmak istemediği ancak Fenerbahçe'nin geri adım atmadığını ve transferi bir an önce bitirmek için girişimlerini hızlandırdığı belirtildi.