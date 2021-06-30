Fenerbahçe, Steven Caulker'ı kadrosuna kattığını açıkladı
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Fenerbahçe, Steven Caulker'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Fenerbahçe, Steven Caulker'ı kadrosuna kattığını açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, İngiliz stoper Steven Caulker ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, İngiliz stoper Steven Caulker ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yeni transferlerle devam ettiriyor. Sarı-lacivertliler, daha önce prensipte anlaşma sağlandığı açıklanan Steven Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme yapıldığını duyurdu. Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile 2+1 sezonluğuna anlaşma sağlamıştır.

Kendisine Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

Fenerbahçemize hoş geldin Steven Caulker!"

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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