Fenerbahçe, Sporting Lizbon'dan Andraz Sporar'a imza attırmak için harekete geçti
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Fenerbahçe, Sporting Lizbon'dan Andraz Sporar'a imza attırmak için harekete geçti

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Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertliler Sporting Lizbon'un golcü ismi Andraz Sporar'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçti. Sloven futbolcu 2019-2020 sezonunda Slovan Bratislava forması ile Beşiktaş'ı 4-2 yendikleri maçta 2 gol ve 1 asistle şov yapmıştı.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un 2 forvet alınacağını belirtmesinin ardından gözler golcü transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler, Sporting Lizbon'un Sloven golcüsü Andraz Sporar'a imzayı attırmak için çalışmalara başladı.

HOCASININ GÖZÜNE GİREMEDİ

Sloven futbolcu, 2019-20 sezonunun devre arasında 6 milyon euroya Sporting'e transfer olmuştu ancak teknik patron Ruben Amorim'in gözüne giremeyen 27 yaşındaki forvet, geçen sezonun ikinci yarısını Braga'da kiralık olarak geçirdi. Fanatik'in haberine göre, Sporting'in kadroda düşünmediği Sporar için Fenerbahçe'nin harekete geçtiği iddia edildi.

38 MAÇTA 11 GOL ATTI

Sarı-Lacivertlilerin Sloven oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planladığı belirtildi. Başarılı oyuncu, forvetin yanı sıra ofansif orta saha ve sağ kanat olarak da görev yapabiliyor. Sporar, Sporting kariyerinde 38 maçta 11 gol atıp, 6 asiste imza attı. 27 yaşındaki forvetin de Sporting'den ayrılmak istediği kaydedildi. Sloven yıldız, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki iki golcüsünden biri olabilir.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI YILDIZLAŞMIŞTI

Andraz Sporar, 2019-20 sezonunun ilk yarısında kariyerinin en iyi dönemini geçirdi. Slovan Bratislava forması giyen Sporar, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı 4-2 yendikleri maçta 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı. Sloven oyuncu gruptaki 6 karşılaşmada 5 gol ve 2 asistle dikkatleri üzerine çekmiş, ligde ise 11 mücadelede 12 kez ağları sarsmıştı. Bu göz dolduran performansı sayesinde Sporar ocak ayında 6 milyon euroya Sporting'in yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe, Sporting Lizbon'dan Andraz Sporar'a imza attırmak için harekete geçti
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