Fenerbahçe, Slovenya kampında Udinese, Tabir Sezana ve Al-Ahli'yle karşılaşacak
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Fenerbahçe, Slovenya kampında Udinese, Tabir Sezana ve Al-Ahli'yle karşılaşacak

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Topuk Yaylası kampını tamamlayan Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları için Slovenya'ya gidecek. Burada hazırlık maçları yapacak sarı-lacivertliler Udinese, Tabir Sezana ve Al-Ahli'yle karşılaşacak. Öte yandan Fenerbahçe, 19 Temmuz'da İstanbul'da Kasımpaşa'yla özel bir maç yapacak.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Topuk Yaylası kampını tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmaları için Slovenya'ya gidecek ve burada 3 hazırlık maçı oynayacak.

FENERBAHÇE, 22 TEMMUZ'A KADAR HAZIRLIKLARINI İSTANBUL'DA SÜRDÜRECEK

Konuyla ilgili Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 5-16 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası Tesislerimizde tamamlayan profesyonel futbol takımımız hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor. 22 Temmuz'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek olan takımımız; 19 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile bir hazırlık maçı yapacak. 22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya'nın Bled bölgesine gidecek olan takımımız burada 3 hazırlık maçı yapacak.

Program şöyle:

24.07/18:00 Udinese

27.07/18:00 Tabir Sezana

30.07/17:00 Al-Ahli

Takımımız 30 Temmuzdaki maçın ardından İstanbul'a dönecek."

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