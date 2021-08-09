Fenerbahçe sezon öncesi son hazırlık maçında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti

Fenerbahçe sezon öncesi son hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler böylece hazırlık döneminde oynadığı hiçbir maçta yenilgi yüzü görmedi.