Fenerbahçe sezon öncesi son hazırlık maçında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti
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Fenerbahçe sezon öncesi son hazırlık maçında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti

Fenerbahçe sezon öncesi son hazırlık maçında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti
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Fenerbahçe sezon öncesi son hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler böylece hazırlık döneminde oynadığı hiçbir maçta yenilgi yüzü görmedi.

Sezon öncesi çalışmaları kapsamında son hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe, Çotanak Spor Kompleksi'nde Giresunspor'la karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in yeni ekibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

FENERBAHÇE'NİN BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Szalai, 44. dakikada Serdar Dursun ve 76. dakikada Valencia kaydetti. Giresunspor'un tek golü ise 60. dakikada Pelupessy attı. Sarı-lacivertliler böylece hazırlık döneminde oynadığı 7 maçın 5'ini kazanırken, 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin sezon öncesi oynadığı hazırlık maçları ve aldığı sonuçlar:

Csikszereda: 2-0

Kasımpaşa: 4-1

Gençlerbirliği: 4-0

Zwolle: 2-2

Freuther Fürth: 3-2

Dinamo Kiev: 1-1

Giresunspor: 3-1

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Fenerbahçe sezon öncesi son hazırlık maçında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti - Haberler Spor
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