Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı Fenerbahçe Kulübü, Serhat Güler'in ikinci koronavirüs testinin negatif çıktığını açıklayarak, hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.

Milli boksör Serhat Güler, koronavirüs testinin negatif çıkması sonucu hastaneden taburcu edildi. Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Boksörümüz, Kulübümüz sporcusu Serhat Güler'in sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Tokyo Olimpiyatları kota mücadeleleri kapsamında İngiltere'de bulunan sporcumuz Serhat Güler, 17 Mart tarihinde ülkemize dönmüştür. Dönüş yaptığı tarihte kendisinde bazı rahatsızlıklar hisseden sporcumuz hastaneye başvurmuş, yurt dışı seyahatinden gelmiş olması sebebiyle Korona testine tabi tutulmuştur.

İLK TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

İlk testlerinde pozitif bulgulara rastlanan Serhat Güler'in tedavisine başlanmıştır. Daha önce de açıkladığımız üzere yeniden teste tabi tutulan boksörümüz, koronavirüs test sonuçlarının negatif çıkması sonucu tedavisini sürdürdüğühastaneden bugün itibariyle taburcu edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."