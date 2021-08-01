Fenerbahçe, Samuel Kalu transferi için Bordeaux'yla görüşmelere başlıyor

Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin sağ kanat için gündemine aldığı Samuel Kalu transferine, teknik direktör Vitor Pereira'dan onay geldi. Fenerbahçe'nin kısa süre içinde bu transferi bitirmek için Bordeaux'yla görüşmelere başlayacağı öğrenildi.