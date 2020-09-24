Fenerbahçe, Samatta ile transferi konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi
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Fenerbahçe, Samatta ile transferi konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi

24.09.2020 10:13 | Son Güncelleme: 24.09.2020 10:16
Fenerbahçe, Samatta ile transferi konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi

Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Aston Villa ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Aston Villa ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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