Fenerbahçe, Roma forması giyen yıldız futbolcu El Shaarawy için harekete geçiyor

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ve oynadığı kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Diego Perotti, yaşadığı sakatlık sonrası bir daha sahalara dönememişti. Arjantinli yıldızla sezon sonu yolları ayırma kararı alan sarı-lacivertliler, Roma'dan yıldız futbolcu Stephan El Shaarawy ile masaya oturmaya hazırlanıyor.