Fenerbahçe, Roma forması giyen yıldız futbolcu El Shaarawy için harekete geçiyor
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ve oynadığı kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Diego Perotti, yaşadığı sakatlık sonrası bir daha sahalara dönememişti. Arjantinli yıldızla sezon sonu yolları ayırma kararı alan sarı-lacivertliler, Roma'dan yıldız futbolcu Stephan El Shaarawy ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Yeni sezon için çalışmalara şimdiden başlayan Fenerbahçe'de öncelik yıldız bir kanat transferi. Diego Perotti'yle sezon sonunda yolları ayırma kararı alan sarı-lacivertliler, kısa süre içinde İtalya Serie A ekibi Roma'dan Stephan El Shaarawy'le temasa geçmeye hazırlanıyor.
YİNE ROMA'DAN
Sarı-Lacivertliler sezon başında transfer ettiği ancak sakatlık sorunları nedeniyle yolları ayırmayı planladığı Diego Perotti'nin alternatifini yine Roma'da buldu.
EL SHAARAWY'DE KARAR KILINDI
Bir süredir oyuncu havuzundaki isimlerle ilgili değerlendirmeler yapan yönetimin Stephan El Shaarawy'de karar kıldığı öğrenildi. Kısa süre içinde görüşmelerin başlaması planlanıyor. Roma 2019'da 16 milyon euroya Çin'e sattığı yıldız futbolcuyu ocak ayında bedelsiz olarak transfer etti. Ancak Çizme basınına göre, El Shaarawy yeni sezon planlamasında yer almıyor.
KİRALIK YA DA BONSERVİSİYLE
Mısır asıllı İtalyan yıldızın sezon sonunda kiralık veya bonservisiyle elden çıkarılması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Stephan El Shaarawy ile nisan ayı içinde temasa geçeceği öğrenildi.