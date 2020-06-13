Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı Sezonun kalan 8 haftasında takımı Tahir Karapınar'a emanet eden Fenerbahçe'nin yeni sezon için Portekizli teknik direktör Rui Vitoria'ya teklif yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe, yeni sezon için arayışlarını sürdürüyor. Serhiy Rebrov ve Nenad Bjelica isimlerinin ön plana çıktığı Kanarya için son olarak Rui Vitoria'nın ismi gündeme geldi.

Arap basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Portekizli teknik adama yıllık 2.5 milyon euroluk kontrat önerdi. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile lig ve kupa zaferi yaşayan Vitoria'nın henüz yeni sözleşme yapmadığı ve teklifi beklettiği iddia edildi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Arap kulübüyle şampiyonluk yaşayan ve gelecek ay boşa çıkacak olan 50 yaşındaki çalıştırıcıyla pazarlıkların sürdüğü bildirildi. Vitoria'nın takımıyla sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.