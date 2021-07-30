Fenerbahçe, Palmeiras'ta forma giyen golcü futbolcu Miguel Borja'nın transferi için kolları sıvadı
Golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde Vedat Muriqi ve Sörloth isimleri vardı. Sarı-lacivertlilerle ilgili ortaya atılan son iddia ise gündeme bomba gibi düştü. Kanarya'nın Palmeiras'ın futbolcusu Miguel Borja'yla ilgilendiği öne sürüldü. Vitor Pereira'nın da bu transfere onay verdiği belirtilirken iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Öncelik olarak golcü transferini belirleyen sarı-lacivertliler için sürpriz bir isim gündeme geldi.
22 MAÇTA, 14 GOL VE 2 ASİST ÜRETTİ
Spor Arena'nın Brezilya basınına dayandırdığı habere göre; 1993 doğumlu Kolombiyalı forvet için sarı lacivertliler nabız yokluyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da Borja ismine onay verdiği ve taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği belirtildi. Sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitecek olan 1.83 boyundaki Borja'nın son 22 maçlık periyotta 14 gol ve 2 asistlik skora katkısı bulunuyor.