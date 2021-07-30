Fenerbahçe, Palmeiras'ta forma giyen golcü futbolcu Miguel Borja'nın transferi için kolları sıvadı

Golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde Vedat Muriqi ve Sörloth isimleri vardı. Sarı-lacivertlilerle ilgili ortaya atılan son iddia ise gündeme bomba gibi düştü. Kanarya'nın Palmeiras'ın futbolcusu Miguel Borja'yla ilgilendiği öne sürüldü. Vitor Pereira'nın da bu transfere onay verdiği belirtilirken iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.