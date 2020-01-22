Fenerbahçe Öznur Kablo, Euroleague'de çeyrek finalde

22.01.2020 21:24 | Son Güncelleme: 22.01.2020 21:24

Fenerbahçe Öznur Kablo, Euroleague B Grubu 11'inci hafta maçında Rusya temsilcisi Dynamo Kursk'u 76-55 mağlup ederek 9'uncu galibiyetine imza attı ve normal sezonun bitimine 3 maç kala B Grubu'nu ilk dörtte bitirmeyi garantiledi.

Ülker Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini sarı-laciverti ekip 23-15 önde kapattı. Kursk, 2'nci periyotta farkı eritse de Fenerbahçe Öznur Kablo ilk yarıyı 37-32 önde tamamladı. 3'üncü periyotta savunmada çok etkili bir performans sergileyen sarı-lacivertli ekip, hücumda da 24 sayı üretince karar çeyreğine 61-44 önde girdi. Son periyotta farkı daha da açan Fenerbahçe Öznur Kablo, mücadeleden 76-55 galip ayrıldı ve Euroleague'de çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe'de Alina Iagupova ürettiği 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Cecilia Zandalasini de 23 sayı kaydetti. Dynamo Kursk'ta ise Angel McCoughtry 22 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.