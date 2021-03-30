Fenerbahçe Opet, Eda Erdem Dündar ile sözleşme yeniledi
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Fenerbahçe Opet, Eda Erdem Dündar ile sözleşme yeniledi

Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Fenerbahçe Opet, Eda Erdem Dündar ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Eda Erdem Dündar ile 3 yıllık sözleşme yeniledi.

Sarı-Lacivertliler'in listesindeki Teknik Direktör Sarri, kendisine gelen tekliflerle ilgili verdiği kararı açıkladı
Sarı-Lacivertliler'in listesindeki Teknik Direktör Sarri, kendisine gelen tekliflerle ilgili verdiği kararı açıkladı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Eda Erdem Dündar ile 3 yıllık sözleşme yeniledi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, anlaşmanın iki taraf için hayırlı olması temennisinde bulunularak şu ifadelere yer verildi:

"2008 yılından bu yana terlettiği formamız ile sayısız başarıya imza atmış olan ve Uluslararası Voleybol Federasyonu FIVB tarafından Tarihin En İyi 100 Oyuncusu listesine seçilen Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ile A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kaptanı Eda Erdem Dündar, 3 yıl daha bizimle. Her zaman ruhu ve aidiyetiyle taşıdığı çubuklu formamızla kazanılmış FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, Türkiye Ligi Şampiyonluğu, Süper Kupa Şampiyonluğu, CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu gibi sayısız başarının mimarlarından biri olan kaptan Eda Erdem Dündar ile sözleşme yeniledik."

Fenerbahçe Opet, Eda Erdem Dündar ile sözleşme yeniledi
Fenerbahçe Opet, Eda Erdem Dündar ile sözleşme yeniledi
Fenerbahçe Opet, Eda Erdem Dündar ile sözleşme yeniledi
Fenerbahçe Opet, Eda Erdem Dündar ile sözleşme yeniledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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