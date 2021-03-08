Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı

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Fenerbahçe'nin rahat kazandığı Konyaspor maçının ardından Pelkas endişesi yaşanıyor. Maçın 80. dakikasında Pelkas ile Skubic hava topu mücadelesinde çarpıştı. Yerden kalkamayan Yunan futbolcu sedye ile oyun alanının dışına alındı. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, Konyaspor maçında rakip futbolcuyla çarpışmasının sonucunda hastanelik oldu. Yıldız futbolcu sedyeyle oyun alanın dışına alınırken, bir süre sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Pelkas ile Skubic'in çarpışma anı. (Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.)

YERDE HAREKETSİZ KALDI

80. dakikada hava topu mücadelesinde Skubic ile korkutucu şekilde çarpışan Yunan oyuncu, bir süre yerde hareketsiz kaldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından da oyuna devam edemeyen 27 yaşındaki oyuncu, sedyeyle kenara alındı. Boyunluk takılan Pelkas, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Pelkas'ın yerine oyuna Samatta dahil oldu.