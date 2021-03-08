Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı

08.03.2021 21:07 | Son Güncelleme: 09.03.2021 00:57

Fenerbahçe'nin rahat kazandığı Konyaspor maçının ardından Pelkas endişesi yaşanıyor. Maçın 80. dakikasında Pelkas ile Skubic hava topu mücadelesinde çarpıştı. Yerden kalkamayan Yunan futbolcu sedye ile oyun alanının dışına alındı. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, Konyaspor maçında rakip futbolcuyla çarpışmasının sonucunda hastanelik oldu. Yıldız futbolcu sedyeyle oyun alanın dışına alınırken, bir süre sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı
Pelkas ile Skubic'in çarpışma anı. (Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.)

YERDE HAREKETSİZ KALDI

80. dakikada hava topu mücadelesinde Skubic ile korkutucu şekilde çarpışan Yunan oyuncu, bir süre yerde hareketsiz kaldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından da oyuna devam edemeyen 27 yaşındaki oyuncu, sedyeyle kenara alındı. Boyunluk takılan Pelkas, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Pelkas'ın yerine oyuna Samatta dahil oldu.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Meral Akşener Muharrem İnce Necmettin Erbakan
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Bülent Ersoy Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Erol Bulut Cüneyt Çakır Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 00:58:22. #1.16#
title