Ortalığı karıştıracak iddia! F.Bahçe'nin yerli hoca adayları arasında Fatih Terim de var
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Ortalığı karıştıracak iddia! F.Bahçe'nin yerli hoca adayları arasında Fatih Terim de var

Haberler.com - Haberler | Spor

Duayen gazeteci Atilla Gökçe, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Fatih Terim'e teklif götürme ihtimali olduğunu yazdı. Gökçe köşesindeki yazısında, "Ali Koç, Fatih Terim'e teklifte bulunamaz mı? Ortalık karışır ama olursa da olur. Olmayacak bir şey mi bu. Bu itiraflardan çaresizlik tablosunu ortaya koyduktan sonra Almanya ve Portekizli teknik adam istiyor" ifadelerini kullandı.

Yerli teknik adamlara yönelmeyeceğini ifade eden Ali Koç'un, yabancı hoca bulamazsa Fatih Terim'e yönelebileceği öne sürüldü. Duayen gazeteci Atilla Gökçe, bu ihtimalin yaşanabileceğini yazdı.

İşte Gökçe'nin o yazısı:

"ERSUN YANAL'I PİŞMAN ETTİRDİ"

"Ali Koç, F.Bahçe'nin yerli antrenörlerle yapamayacağının itirafında bulunuyor. Çünkü Aykut Kocaman gibi değerli bir evladını kırdı. Taraftar baskısı ile görev getirdiği Ersun Yanal'ı pişman ettirdi. Emre Belözoğlu'nda da imdat çekici gibi camı kırarak yangını önlemeye çalıştı. Ama Emre'nin beklentilerinin tamamen kırıldığı bir noktaya geldi.

"TÜRK ANTRENÖRLER KENDİNİ KANITLAMIŞTIR"

Şimdi Fenerbahçe yerli teknik adam kaynaklarını tüketti. '19 şampiyonluğun 16'sını yabancılarla kazanmışız' demek bence tezine bulduğu zayıf bir payandadır. 14 yıldır üst üste şampiyonluk yaşayan Türk antrenörler her konuda kendini kanıtlamıştır.

"OLMAYACAK BİR ŞEY Mİ BU?"

Ali Koç başkanlığında F.Bahçe, Fatih Terim'e bir teklifte bulunamaz mı? Ortalık karışır ama olursa da olur. Olmayacak bir şey mi bu. Bu itiraflardan, çaresizlik tablosunu ortaya koyduktan sonra Almanya ve Portekizli teknik adam istiyor."

Ortalığı karıştıracak iddia! F.Bahçe'nin yerli hoca adayları arasında Fatih Terim de var
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