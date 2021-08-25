Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker, Gaziantep FK'ya imza atmaya çok yakın
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker, Gaziantep FK'ya imza atmaya çok yakın

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Yabancı futbolcuların bir kısmıyla yolları ayırmak için düğmeye basan Fenerbahçe, yeni transfer ettiği Steven Caulker'a talip buldu. Vitor Pereira'nın takımda düşünmediği İngiliz futbolcu, Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Gaziantep FK'yla anlaşmaya çok yakın. Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Steven Caulker Fenerbahçe'yle anlaşırsa gelecek" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Vitor Pereira'yı takımın başına getirmeden önce transfer ettiği Steven Caulker'ı takımdan gönderiyor. Sarı-lacivertlilerin yeni transferinin, Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK'ya imza atması an meselesi.

"CAULKER DA GAZİANTEP'TE OYNAMAK İSTİYOR"

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Fenerbahçeli Steven Caulker için resmi teklif yaptık, oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Caulker ile direkt temasa geçtik. Caulker, kulübü Fenerbahçe ile anlaşırsa Gaziantep FK'ya gelecek. Caulker da Gaziantep'te oynamak istiyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker, Gaziantep FK'ya imza atmaya çok yakın
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker, Gaziantep FK'ya imza atmaya çok yakın - Haberler Spor
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