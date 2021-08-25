Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker, Gaziantep FK'ya imza atmaya çok yakın

Yabancı futbolcuların bir kısmıyla yolları ayırmak için düğmeye basan Fenerbahçe, yeni transfer ettiği Steven Caulker'a talip buldu. Vitor Pereira'nın takımda düşünmediği İngiliz futbolcu, Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Gaziantep FK'yla anlaşmaya çok yakın. Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Steven Caulker Fenerbahçe'yle anlaşırsa gelecek" ifadelerini kullandı.