Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak takımdan ayrılıyor! Altay, genç futbolcu için harekete geçti
Fenerbahçe'de lisansı dün çıkan Burak Kapacak'a, Altay talip oldu. Süper Lig'in yeni ekibi, genç futbolcuyu kiralamak için girişimlere başladı. Sarı-lacivertlilerin son kararını bekleyen İzmir temsilcisi, yanıtın olumlu olması halinde 11. transferini gerçekleştirmiş olacak.
Süper Lig'de transferin bitmesine sayılı saatler kala takımlar takviyeleri yetiştirmek için gaza bastı. Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı genç sol kanata, Süper Lig'in yeni ekibi Altay talip oldu.
KİRALAMAK İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI
DHA'nın haberine göre; İzmir temsilcisi, sarı-lacivertlilerin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için girişimlere başladı. Burak konusunda Fenerbahçe'nin kararını bekleyen Altay, olumlu yanıt alması halinde 11'inci takviyesini yapmış olacak.