Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Ademi, Kosova Milli Takımı'nda Muriqi'yle birlikte oynayacak
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Ademi, Kosova Milli Takımı'nda Muriqi'yle birlikte oynayacak

03.11.2020 18:31 | Son Güncelleme: 03.11.2020 18:58
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Ademi, Kosova Milli Takımı'nda Muriqi'yle birlikte oynayacak

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz ay başında renklerine bağladığı golcü futbolcu Kemal Ademi'nin Kosova Milli Takımı'yla oynamak için federasyonla görüştüğü öğrenildi. Ademi, Kosova'yı seçerse eski Fenerbahçeli Muriqi ile takım arkadaşı olacak.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz ay başında renklerine bağladığı golcü futbolcu Kemal Ademi ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı.

Sarı lacivertliler, 24 yaşındaki 1.98'lik forvet oyuncusu Kemal Ademi'yi 3+1 yıllığına transfer etmişti. İsviçre ve Almanya pasaportu olan Kemal Ademi'nin hangi milli takımda forma giyeceği merak edilirken golcü oyuncunun Kosova ve Türkiye Milli Takımı'nda da forma giyebileceği ortaya çıkmıştı.

"ÖNCE FENERBAHÇE'DE OYNAMASI LAZIM"

Geçtiğimiz gün milli takımla ilgili bir açıklama yapan Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Fenerbahçeli oyuncuyla da ilgili sürpriz sözler sarf etti.

Kosova Milli Takımı'na Ademi'yi kazandırmak için görüşmeler yaptığını doğrulayan Agim Ademi, "Kemal Ademi'yle görüşmelerimiz var ve görüşmeye de devam edeceğiz. Kemal'in Fenerbahçe kadrosunda şans bulmasını istiyorum, çünkü takım değişikliği bazen problem olabiliyor. Kemal Ademi ile sürekli temas halindeyim ve bizimle olacak ama önce Fenerbahçe'ye alışması lazım" dedi.

"TÜRKİYE'DE AKRABALARIM VAR"

Ademi geçtiğimiz ay milli takımla ilgili yaptığı açıklamada Kosova pasaportunun olmadığını söylemiş ve Türkiye Milli Takımı'nda forma giyebilme ihtimalinden bahsetmişti

Ademi Milli Takım ile ilgili soruya "Türkiye'de akrabalarım var ama Türk Milli Takımı'nda oynayabilir miyim bilmiyorum. İsviçre pasaportum var, Almanya pasaportum var. Kosova pasaportum yok." açıklaması yapmıştı.

MURIQI'YLE TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Eğer Ademi, Kosova Milli Takımı'nda forma giyerse eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yle takım arkadaşı olacak ve hücumda birlikte ter dökecek.

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